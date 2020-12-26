Полиция просит пензенцев в праздники не злоупотреблять спиртным

26.12.2020 | 12:24

С начала года в Пензенской области зарегистрировано более 1 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 202 человека погибли и более 2 000 получили травмы.

При этом 197 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях 61 человек погиб и 279 получили ранения.

Увеличение числа таких происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается в 12 муниципальных образованиях региона. Наиболее значительный рост зафиксирован в Пензенском (с 19 до 25), Спасском (с 2 до 7), Нижнеломовском (с 8 до 11), Каменском (с 9 до 11) районах.

Кроме того, в 14 районах Пензенской области отмечается рост числа так называемых пьяных преступлений. Среди них преобладают кражи (23,7%), умышленное причинение вреда здоровью (18%), повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии (19,3%). Наибольший рост зафиксирован в Сердобском, Никольском, Неверкинском, Земетчинском, Бессоновском районах.

«В преддверии новогодних праздников УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять алкоголем», - обратились к гражданам в пресс-службе ведомства.