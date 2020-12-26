Сетевое издание|18+|Суббота|26 дек 2020|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Полиция просит пензенцев в праздники не злоупотреблять спиртным

Печать

С начала года в Пензенской области зарегистрировано более 1 500 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 202 человека погибли и более 2 000 получили травмы.

При этом 197 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. В этих авариях 61 человек погиб и 279 получили ранения.

Увеличение числа таких происшествий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечается в 12 муниципальных образованиях региона. Наиболее значительный рост зафиксирован в Пензенском (с 19 до 25), Спасском (с 2 до 7), Нижнеломовском (с 8 до 11), Каменском (с 9 до 11) районах.

Кроме того, в 14 районах Пензенской области отмечается рост числа так называемых пьяных преступлений. Среди них преобладают кражи (23,7%), умышленное причинение вреда здоровью (18%), повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии (19,3%). Наибольший рост зафиксирован в Сердобском, Никольском, Неверкинском, Земетчинском, Бессоновском районах.

«В преддверии новогодних праздников УМВД России по Пензенской области призывает жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и не злоупотреблять алкоголем», - обратились к гражданам в пресс-службе ведомства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Да напиться запрещают уже! Как на такую жизнь смотреть по трезвому? Когда кучка хитрецов жирует, а большинство лапу сосет!

Гость||

Я пил, пью и буду пить! Я так рожден!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в результате которых 202 человека погибли
от ковида на 30% по более будет?

Гость||

Ну если просит... Не буду тогда.

Гость||

Сегодня еще можно.

Гость||

Да чё ещё делать? Денег-то мало, даже на проезд не хватает, только на водку!

Гость||

Эх, пойду выпью!

Гость||

И я надерусь, суббота, а алкомаркеты в шаговой доступности, какие хошь!

Гость||

Алкомаркеты наше всё !

Гость||

Простите, а что ещё делать в НГ? В гости нельзя, гулять нельзя, по ящику мура...

Гость||

Пензенцы просят полицию в праздники не злоупотреблять спиртным

Гость||

смешно читать о тех которые имея власть и постоянно ее употребляют и показывают что то простят, сегодня разговор такой, можешь всех проконтролировать и наказать давай, кого пропустил значит им повезло, а простить это реально смешно

Гость||

росгвардия или полицейские? смешно тебе будет, когда тело твоё будут откачивать в канаве, посмотрим

Гость||

все такие смелые..

Гость||

алкашом жил, алкашом и сдох

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте