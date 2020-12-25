Стал известен порядок проведения ГИА и ЕГЭ в 2021 году

25.12.2020 | 17:03

Стали известны изменения в порядке проведения единого госэкзамена и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году. О них рассказали в пресс-службе Министерства образования Пензенской области со ссылкой на Минпросвещения и Рособрнадзор РФ.

В связи с эпидемиологической обстановкой досрочный период сдачи экзаменов для 11-классников и других участников ЕГЭ в 2021 году отменяется. Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Выпускникам, планирующим поступать в вузы, достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной период ЕГЭ - ориентировочно с 31 мая по 2 июля для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные сроки из-за болезни или по другой уважительной причине, планируется организовать дополнительное проведение экзамена в середине июля. Эти сроки будут привязаны к графику приемной кампании в вузы, чтобы абитуриенты успели получить результаты ЕГЭ и подать документы в вузы.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине апреля.

Для 9-классников досрочный период проведения государственной итоговой аттестации также отменен. Аттестаты об основном общем образовании будут выдаваться на основании результатов ГИА только русскому языку и математике. ОГЭ по выбору отменяются.

Для девятиклассников также пройдут контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты не будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая, конкретные даты будут определены позже.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике пройдет с 24 по 28 мая, резервные сроки основного периода придутся на начало июня. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный сентябрьский период.

На экзаменах будут применены все рекомендованные Роспотребнадзором меры эпидемиологической безопасности, которые успешно зарекомендовали себя на ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить новый всплеск заболеваемости после экзаменов.