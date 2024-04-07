Пензенским выпускникам сдать ЕГЭ помогут талисманы

07.04.2024 | 13:59

Экзамен - огромный стресс для школьников. По мнению психологов, во время испытания многие ребята впадают в ступор или же из-за волнения не могут сосредоточиться, делают ошибки.

Помочь в этом случае могут так называемые «крючки» или талисманы.

Как пишет портал «Объясняем.рф», «крючок» - это то, что успокаивает, вдохновляет в стрессовой ситуации, настраивает на работу: воспоминание, образ, стихотворение, песня и т. п.

Талисманом же может стать кольцо, ручка, браслет, кулон - любая вещь, помогающая переключить внимание, отвлечься от волнения.

«Выпускники в этом году будут меньше переживать из-за ЕГЭ, ведь один предмет получится пересдать», - напомнили специалисты.

Даты пересдачи определены: 4 и 5 июля. Для повторного прохождения испытания нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию до конца приемной кампании. Право на пересдачу действует в основной период ЕГЭ, он стартует 23 мая.

«В досрочный период - с 22 марта по 22 апреля - получить вторую попытку будет нельзя», - сообщили специалисты.