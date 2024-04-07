Сетевое издание|18+|Воскресенье|7 апр 2024|14:27
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Пензенским выпускникам сдать ЕГЭ помогут талисманы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Экзамен - огромный стресс для школьников. По мнению психологов, во время испытания многие ребята впадают в ступор или же из-за волнения не могут сосредоточиться, делают ошибки.

Помочь в этом случае могут так называемые «крючки» или талисманы.

Как пишет портал «Объясняем.рф», «крючок» - это то, что успокаивает, вдохновляет в стрессовой ситуации, настраивает на работу: воспоминание, образ, стихотворение, песня и т. п.

Талисманом же может стать кольцо, ручка, браслет, кулон - любая вещь, помогающая переключить внимание, отвлечься от волнения.

«Выпускники в этом году будут меньше переживать из-за ЕГЭ, ведь один предмет получится пересдать», - напомнили специалисты.

Даты пересдачи определены: 4 и 5 июля. Для повторного прохождения испытания нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию до конца приемной кампании. Право на пересдачу действует в основной период ЕГЭ, он стартует 23 мая.

«В досрочный период - с 22 марта по 22 апреля - получить вторую попытку будет нельзя», - сообщили специалисты.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте