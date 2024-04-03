Определены дни, когда пензенские выпускники смогут пересдать ЕГЭ

03.04.2024 | 16:46

В 2024 году пересдачу одного из ЕГЭ организуют 4 и 5 июля. У выпускников будет время улучшить результат испытания до конца приемной кампании в вузах.

Даты переэкзаменовки в среду, 3 апреля, озвучили в официальном телеграм-канале Правительства РФ.

Первоначально в Рособрнадзоре говорили об 1 дне для повторного прохождения испытания, однако идею отвергли из-за возможной путаницы и очевидных технических сложностей. В итоге решено было выделить 2 дня.

Ранее директор пензенского центра обработки информации ИРР Татьяна Фадеева сообщила, что выпускникам предоставят возможность пересдать только 1 предмет. Четкого алгоритма процедуры пока нет. Известно, что результат первой попытки аннулируется, даже если он в итоге окажется лучше.

По первоначально утвержденному графику основной период сдачи ЕГЭ должен был продлиться с 23 мая по 1 июля, дополнительный - с 4 по 23 сентября. Однако из-за новшества, введенного по предложению Владимира Путина, расписание претерпело изменения.