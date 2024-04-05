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Учеба

Опубликован проект обновленного расписания ЕГЭ

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Рособрнадзор опубликовал проекты обновленного расписания ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. Изменения внесены из-за новшества, введенного по предложению президента Владимира Путина: выпускникам дается возможность пересдать ЕГЭ по 1 предмету на выбор до завершения сроков приема документов в вузы.

Даты пересдачи ЕГЭ - 4 и 5 июля.

В расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить результаты всех испытаний и решить, нужна ли пересдача.

В проекте обновленного расписания сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не меняются: 23 мая - география, литература и химия, 28-го - русский язык, 31-го числа - математика базового и профильного уровней.

4 июня предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и физике. 7-го и 8-го одновременно с информатикой пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11-е, они пройдут одновременно с экзаменом по истории.

В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня.

Также в расписании ЕГЭ и ГВЭ-11 скорректированы сроки проведения экзаменов в резервные дни. Последний из них для сдачи ЕГЭ по всем предметам - 21 июня. Не позднее 1 июля все участники экзаменов смогут ознакомиться с результатами. Итоги пересдач экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявления в выбранные вузы.

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