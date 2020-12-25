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Общество

Пензенские спасатели отметили 30-летие МЧС России

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2,5 миллиона человеческих жизней спасено за 30 лет с момента создания МЧС России. В канун своего профессионального праздника сотрудники пензенского управления, пожарно-спасательных частей принимали поздравления.

«Я не разделяю сейчас структуры, которые входят в состав этой противопожарной службы, которая основной своей мощью составляет большую численность - это воинские формирования, аварийно-спасательные формирования, областные, это добровольчества, все звенья районных и городских территориальных подсистем.

Всем здоровья и удачи, чтобы вы все, уходя на службу, в таком же составе возвращались домой! С праздником вас!» - поздравил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

В этот раз торжественные мероприятия прошли на улице у здания главного управления не случайно. Там открыли памятник: на пьедестале - легендарная машина ГАЗ-51. Эти автомобили несколько десятков лет был преданными помощниками пожарных. На уже раритетном экземпляре - символический номер «01 30 пен», где 01 означает номер вызова пожарной охраны, а 30 - возраст МЧС.

«Когда на вооружении не стало этой машины, в середине 1980-х годов Пензенская область была единственной, где машины восстанавливались. Их пригоняли на жесткой сцепке, они ставились на ход и машины отправлялись в колхозы и совхозы, сыграв большую роль в тушении пожаров», - отметил председатель Совета ветеранов пожарных и спасателей Пензенской области Александр Рыжов.

16 сотрудникам на торжественном мероприятии присвоили очередные воинские звания и вручили погоны.

Грамоты получили и ветераны, которые являются образцом для подражания. Спасенным - жить, спасателям - спасать.

«Рабочий пожарной охраны должен быть преданным, любить и спасать людей, помогать им. Это самое главное», - подчеркнул ветеран пожарной охраны Виктор Петрунин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

27 декабря С Днём МЧС!!!

Гость||

Спасибо вам за ваш труд и вашу службу!!!!

Имя: Гость
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