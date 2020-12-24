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Общество

В Пензе дочь пациентки с СОVID-19 растрогала врачей

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Сотрудники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко поделились трогательной историей одной из пациенток инфекционного отделения. Рассказ опубликовали в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

«Рисунок маленькой девочки Кристины, чья МАМА проходит лечение от СОVID-19, не оставил никого равнодушными. Маленький ребенок ждет МАМУ домой, признается ей в любви, верит в новогоднее чудо и Дедушку Мороза», - рассказали представители больницы.

Они выложили несколько фотографий с медиками в защитных костюмах и рисунками, сделанными девочкой. Врачей так растрогало ее послание, что они решили передать ей новогодний подарок.

Кроме того, они обратились к жителям Пензенской области с напоминанием о мерах безопасности во время пандемии: «Уважаемые взрослые дяденьки и тетеньки, не пренебрегайте правилами профилактики от заражения! Берегите друг друга! Пусть у наших детей будет счастливый Новый год в кругу семьи и близких людей!»

Также сотрудники больницы имени Бурденко присоединились к флешмобу #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они призвали жителей и гостей региона в преддверии Нового года не посещать места с большим скоплением людей, соблюдать меры профилактики.

«Именно две недели - это срок инкубации коронавирусной инфекции (период от момента заражения до начала появления симптомов), то есть в ближайшие дни нам стоит очень серьезно подойти к соблюдению ограничительных мероприятий, чтобы новогодние праздники не омрачились болезнью», - подчеркнули медики.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com
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Гость||

как же их растрогаешь они же в спецкостюмах и такитльные ощущения не передаются им

Гость||

Если бы люди понимали,прислушивались к мнению и советам мед.работников!Всем здоровья!Берегите себя и думайте о других!

Гость||

Смех да и только. Рвачи на 3 категории разделились. Адекватные которые говорят что это фуфло и сами не верят

Которые тоже не верят но делают вид что есть что то ужасное, пока из Москвы платят бабки за высокую статистику

И фанаты идейные с промытыми мозгами, в институтах бухали по общагам, своих идей и мозгов нет, руководствуются тем что вложили сейчас дяди и тёти из Минздрава.

Гость||

Гость писал(a):

Если бы люди понимали,прислушивались к мнению и советам мед.работников!Всем здоровья!Берегите себя и думайте о других!
называйте вещи своими именами, это не понимание а слепое выполннеие того что скажут "боги", завуалированное еще и под собственное поведение согласно сврему уму, цинизм и сюрреализм зашкаливает

Гость||

Гость писал(a):

их растрогаешь они же в спецкостюмах и такитльные ощущения не передаются им
Пробовал уже?

Гость||

Гость писал(a):

называйте вещи своими именами, это не понимание а слепое выполннеие того что скажут "боги", завуалированное еще и под соб
Вы дурачок?

Гость||

Дорогие медики , не занимайтесь флэшмобами - лучше лечите людей ! Не молчите, если в больницах чего то не хватает- это жизнь людей ! Бог вам в помощь !

Гость||

В Пензе дочь пациентки с СОVID-19 растрогала врачей

Они решили её оставить в живых

Гость||

Гость писал(a):

Дорогие медики , не занимайтесь флэшмобами - лучше лечите людей ! Не молчите, если в больницах чего то не хватает- это жизнь людей ! Бог вам в помощь !
чего о них разговаривать вообще, да пусть занимаются своей работой и не оказыванием услуг а своим предназначением если пошли туда

Гость||

10.08 Вы себя к какой категории относите? К забухавшим в студенчестве и так и не остановившимся?

Гость||

Она всех врачей растрогала? Они все дали себя потрогать?

Гость||

Гость писал(a):

10.08 Вы себя к какой категории относите? К забухавшим в студенчестве и так и не остановившимся?
Я то ещё не потерян для общества, в отличии от тебя бараномасочника

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.12.2020 10:04|

Если бы люди понимали,прислушивались к мнению и советам мед.работников!

Тогда почему сами медики не носят маски ни в машинах скорой,где нет социальной дистанции, ни при общении с больным и, ни "когда покурить вышли", где тоже не соблюдают соц дистанцию

Сами не верят в то, что говорят???

Гость||

Большой поклон медикам!Спасибо за вашу работу.

Гость||

Гость писал(a):

Большой поклон медикам!Спасибо за вашу работу.
иди кланяйся низко не низко, твое дело, только не все так думают

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Имя: Гость
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