В Пензе дочь пациентки с СОVID-19 растрогала врачей

24.12.2020 | 09:45

Сотрудники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко поделились трогательной историей одной из пациенток инфекционного отделения. Рассказ опубликовали в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

«Рисунок маленькой девочки Кристины, чья МАМА проходит лечение от СОVID-19, не оставил никого равнодушными. Маленький ребенок ждет МАМУ домой, признается ей в любви, верит в новогоднее чудо и Дедушку Мороза», - рассказали представители больницы.

Они выложили несколько фотографий с медиками в защитных костюмах и рисунками, сделанными девочкой. Врачей так растрогало ее послание, что они решили передать ей новогодний подарок.

Кроме того, они обратились к жителям Пензенской области с напоминанием о мерах безопасности во время пандемии: «Уважаемые взрослые дяденьки и тетеньки, не пренебрегайте правилами профилактики от заражения! Берегите друг друга! Пусть у наших детей будет счастливый Новый год в кругу семьи и близких людей!»

Также сотрудники больницы имени Бурденко присоединились к флешмобу #НеВстречайтеНовыйгодсНами. Они призвали жителей и гостей региона в преддверии Нового года не посещать места с большим скоплением людей, соблюдать меры профилактики.

«Именно две недели - это срок инкубации коронавирусной инфекции (период от момента заражения до начала появления симптомов), то есть в ближайшие дни нам стоит очень серьезно подойти к соблюдению ограничительных мероприятий, чтобы новогодние праздники не омрачились болезнью», - подчеркнули медики.