Юрист посоветовал пензенцам погасить долги до Нового года

21.12.2020 | 14:13

С 1 января 2021 года вводятся изменения, касающиеся должников. Их суть объяснил юрист на rbc.ru.

Так, с 1 января прекращает свое действие отсрочка на взыскание пени и штрафов за долги по оплате услуг ЖКХ.

В случае если средств на погашение задолженности не хватает, эксперт предлагает обратиться за социальной поддержкой, например оформить субсидию на оплату счетов ЖКХ. Кроме того, можно получить пособие по безработице или реструктурировать кредит.

Помимо этого, с нового года к судебным приставам полностью вернутся полномочия по процедуре взыскания долгов. В счет погашения они смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, но не более 50%.

Приставы смогут напрямую обращаться к работодателям должника, чтобы средства автоматически уходили на банковский счет Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в день получения зарплаты.

«Ранее ФССП сообщила, что к минувшему ноябрю число должников, которые не могут покинуть Россию, выросло на 20% и достигло 4,1 млн человек. По данным службы, только за первые десять месяцев этого года было вынесено 7,5 млн постановлений об ограничении права на выезд из страны. Однако подобные ограничения могут применяться только в тех случаях, когда размер долга превышает 30 тыс. руб. В случаях с некоторыми отдельными видами задолженности - от 10 тыс. рублей», - уточняется на rbc.ru.