Жителям региона зададут вопросы об общественном здоровье

Жители Пензенской области могут принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью, который пройдет с 21 по 24 декабря.
Цель акции - повысить грамотность населения в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Проверить и подтянуть свои знания может любой желающий.
Мероприятие проведут с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря на онлайн-платформе. За 60 минут предлагается ответить на 50 вопросов. Результаты диктанта можно будет увидеть в личном кабинете.
После обнародования итогов испытания специалисты разберут ошибки каждого участника индивидуально. Все написавшие диктант получат сертификаты и рекомендации по ведению здорового образа жизни, а лучших наградят дипломами I, II и III степени.
«Пензенская область стабильно входит в десятку лидеров по приверженности жителей к здоровому образу жизни. Надеемся, что жители Сурского края продемонстрируют теоретические знания, полученные в многочисленных профилактических проектах», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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penzainform.ru писал(a):Это когда отменили автобусы и оставили только маршрутки? Вопросов много.