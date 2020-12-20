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Общество

Жителям региона зададут вопросы об общественном здоровье

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Жители Пензенской области могут принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью, который пройдет с 21 по 24 декабря.

Цель акции - повысить грамотность населения в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Проверить и подтянуть свои знания может любой желающий.

Мероприятие проведут с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря на онлайн-платформе. За 60 минут предлагается ответить на 50 вопросов. Результаты диктанта можно будет увидеть в личном кабинете.

После обнародования итогов испытания специалисты разберут ошибки каждого участника индивидуально. Все написавшие диктант получат сертификаты и рекомендации по ведению здорового образа жизни, а лучших наградят дипломами I, II и III степени.

«Пензенская область стабильно входит в десятку лидеров по приверженности жителей к здоровому образу жизни. Надеемся, что жители Сурского края продемонстрируют теоретические знания, полученные в многочисленных профилактических проектах», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

вопросы об общественном здоровье
Это когда отменили автобусы и оставили только маршрутки? Вопросов много.

Гость||

Может, отстанете от людей с мероприятиями для галочки, сессия начинается, а у чинков дурь, как гавно из унитаза прëт, мешает работать, от безделья уже не знаете, что творите

Имя: Гость
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