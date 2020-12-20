Жителям региона зададут вопросы об общественном здоровье

20.12.2020 | 11:32

Жители Пензенской области могут принять участие во Всероссийском диктанте по общественному здоровью, который пройдет с 21 по 24 декабря.

Цель акции - повысить грамотность населения в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний. Проверить и подтянуть свои знания может любой желающий.

Мероприятие проведут с 00:00 21 декабря до 23:00 24 декабря на онлайн-платформе. За 60 минут предлагается ответить на 50 вопросов. Результаты диктанта можно будет увидеть в личном кабинете.

После обнародования итогов испытания специалисты разберут ошибки каждого участника индивидуально. Все написавшие диктант получат сертификаты и рекомендации по ведению здорового образа жизни, а лучших наградят дипломами I, II и III степени.

«Пензенская область стабильно входит в десятку лидеров по приверженности жителей к здоровому образу жизни. Надеемся, что жители Сурского края продемонстрируют теоретические знания, полученные в многочисленных профилактических проектах», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.