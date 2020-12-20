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Общество

За сутки в области прибавилось более 180 заразившихся COVID-19

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В Пензенской области за сутки прибавилось 189 пациентов с коронавирусной инфекцией. Данные на воскресенье, 20 декабря, обнародовал федеральный оперативный штаб.

Общее число случаев коронавируса в регионе достигло 23 868.

За неделю, с 13 по 19 декабря, в области выявили 1 315 заразившихся. За это время врачи выписали 823 пациента, жертвами вируса стали 18 человек.

За предыдущую неделю, с 6 по 12 декабря, зарегистрировали 1 288 случаев COVID-19. Региональный оперативный штаб сообщил о 784 выписанных пациентах и 17 скончавшихся.

14 декабря в регионе стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. 19-го числа в пресс-службе областного минздрава рассказали, что прививку сделали 185 человек. В основном это медики, а также 11 сотрудников образовательных организаций.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

185 привились,189 заболели. И кто эти четверо счастливчиков?

Гость||

Из 1200 доз вакцины сделали всего 185?

Гость||

На убыль пошло. Пора снимать ограничения!

Имя: Гость
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