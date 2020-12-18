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Общество

Житель области задолжал за нарушения ПДД и газ более 100 тыс. руб.

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Житель Пензенской области погасил задолженность в размере более 100 тыс. рублей в течение 10 минут после разговора с судебным приставом.

В региональном управлении ФССП рассказали, что в отношении мужчины из Городищенского района было возбуждено 91 исполнительное производство. Он задолжал Госавтоинспекции (за нарушения ПДД) и ресурсоснабжающей организации (за газ).

По месту регистрации гражданин не проживал, но сотрудник УФССП узнал телефонный номер, побеседовав с его родственниками.

«Беседа судебного пристава и молодого человека прошла в полном понимании, задолженность была полностью погашена посредством «Мобильного банка». Таким образом, достаточно было 10 минут, чтобы погасить долги полностью», - подчеркнули представители УФССП.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

а может ему слишком много насчитали

Гость||

Гость писал(a):

а может ему слишком много
А может быть ворона

А может быть собака

Че сказать то хотел, болезный?

Имя: Гость
Комментарий:

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