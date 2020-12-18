В Кузнецке вместо 14 елочных базаров открылся только один

18.12.2020 | 17:06

В населенных пунктах Пензенской области идет торговля главным атрибутом Нового года - елками.

В Сердобске открылось 11 елочных базаров. Они расположены на улице Ленина, у домов № 15, 92, 99/6 и 220; на Быкова, 1; Чайковского, 80; М. Горького, 235, 245 и 251; Гагарина, 1 и 17. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В Заречном точек, где продают хвойники, 10. Как пишет портал «Заречье сегодня», они находятся на улице Ленина, 18а, 33а и 40а; Строителей, 11а; Братской, 12; Светлой, 25а; Комсомольской, 10; Озерской, 22; в проезде Демакова, 4а, и на проспекте Мира, 90а.

В Кузнецке елками начали торговать лишь в четверг, 17 декабря, причем только в одном месте - на улице Леваневского, 2Б.

Как пояснили в пресс-службе администрации второго по величине города Пензенской области, аукцион на размещение елочных базаров включал 14 лотов, но на торги заявился всего один участник, с которым и был заключен договор.

При этом в Кузнецке будут отслеживать процесс реализации хвойных. За торговлю в неустановленном месте предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 3 500 рублей, предупредили в мэрии.

В Пензе действуют несколько десятков елочных базаров. Их адреса можно посмотреть здесь.