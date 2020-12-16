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Общество

В Кузнецке в детсаду закрыли ясли, не предупредив родителей

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В Кузнецке заведующую детским садом № 36 наказали за закрытие ясельной группы. Она функционировала до 1 октября 2020 года, но потом работать перестала.

Местная жительница обратилась с жалобой в прокуратуру. Корпус, в котором размещались ясли, располагается вблизи домов воспитанников, до другого же нужно ехать с пересадкой.

Надзорный орган организовал проверку дошкольного учреждения и установил, что родителей малышей, состоящих в электронной очереди на зачисление в ясли, даже не предупредили о закрытии группы, тем более не предложили мест в других детсадах.

«Таким образом, закрытие ясельной группы повлекло нарушение гарантированного статьей 43 Конституции Российской Федерации права детей на общедоступное дошкольное образование», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Для устранения нарушений начальнику городского управления образования внесли представление. После его рассмотрения заведующую привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ясельная группа начнет работать сразу после новогодних каникул - с 11 января 2021 года.

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