Заведующую детсадом в Кузнецке накажут из-за проблемы с отоплением

15.12.2020 | 09:25

В понедельник, 14 декабря, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал проблемы с отоплением в детсаду № 28 и потребовал наказать заведующую учреждением. По словам мэра, вопрос надо было решать летом и осенью, до морозов, а с этим затянули.

«Все равно же делать придется. И сейчас вот делаем: промываем, бегаем, глава администрации батареи щупает. Чего, раньше нельзя было? Обязательно надо форс-мажорить? Перед людьми надо извиниться за такую историю. Начальников много, все смотрят преданно, да только от преданности теплее в батареях не становится», - раскритиковал мэр работу подчиненных.

Снижение температуры он объяснил изменением схемы теплоснабжения и увеличением числа подключенных объектов.

Жители Кузнецка пожаловались на холод в группах детского сада в конце ноября. Они рассказали в местном сообществе во «ВКонтакте», что дети мерзнут даже в теплой одежде. В начале декабря стало известно, что работу дошкольного учреждения приостанавливали на несколько дней, чтобы промыть систему отопления. Однако это не решило проблемы.

Следующий этап промывки будут проводить во второй половине декабря. В ближайшее время в город будут доставлены реагенты.