Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|11:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Заведующую детсадом в Кузнецке накажут из-за проблемы с отоплением

Печать

В понедельник, 14 декабря, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский прокомментировал проблемы с отоплением в детсаду № 28 и потребовал наказать заведующую учреждением. По словам мэра, вопрос надо было решать летом и осенью, до морозов, а с этим затянули.

«Все равно же делать придется. И сейчас вот делаем: промываем, бегаем, глава администрации батареи щупает. Чего, раньше нельзя было? Обязательно надо форс-мажорить? Перед людьми надо извиниться за такую историю. Начальников много, все смотрят преданно, да только от преданности теплее в батареях не становится», - раскритиковал мэр работу подчиненных.

Снижение температуры он объяснил изменением схемы теплоснабжения и увеличением числа подключенных объектов.

Жители Кузнецка пожаловались на холод в группах детского сада в конце ноября. Они рассказали в местном сообществе во «ВКонтакте», что дети мерзнут даже в теплой одежде. В начале декабря стало известно, что работу дошкольного учреждения приостанавливали на несколько дней, чтобы промыть систему отопления. Однако это не решило проблемы.

Следующий этап промывки будут проводить во второй половине декабря. В ближайшее время в город будут доставлены реагенты.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

не натопила?

Гость||

"...глава администрации батареи щупает. Чего, раньше нельзя было?"

Гость||

Еще у одного чинушки шизофазия.

Гость||

Это - у тебя.

Гость||

Лицемерие просто зашкаливает, один "обеспокоился" ростом цен на продукты и вот холуи подхватили кто во что горазд. Этот ищет виновных в неотапливаемом детсаде. Но люди то знают кто во всем этом бардаке виноват. Вы.

Гость||

О, очнулся, давай по новой скули, тема как раз для тебя.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте