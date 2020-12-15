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Общество

В Пензе врачи дали комментарии по вакцинации от коронавируса

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В Пензенской области началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Пока не массовая - партия отечественного препарата «Спутник V» предназначена только для граждан из так называемой профессиональной группы риска.

В числе первых уколы делают медикам, многие из которых работают в красной зоне. Люди в белых халатах уверены, что это единственный способ остановить распространение инфекции.

«По крайней мере, значительно сократит число заболевших и вовлеченных в эпидемический процесс, потому что время идет, а ничего в положительную сторону пока без вакцины не меняется. Надо помнить о том, что история вакцинации обширна и за 100 лет вакцины спасли больше жизней, чем вся медицина, вместе взятая», - сообщила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Лесина.

«Никаких опасений нет. Мы всю жизнь вакцинируемся, начиная с детства. Нужно не сомневаться, прививаться, потому что все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Жмуркина.

Отличие этой прививочной кампании - прежде всего в условиях хранения и транспортировки препарата: температура не должна превышать -18 °С. Поэтому в поликлиники вакцину доставляют в морозильной камере, после чего требуется время, чтобы препарат разморозился.

Перед тем как зайти в прививочный кабинет, люди проходят осмотр в процедурном. Кроме того, у них на руках должны быть результаты анализов.

«Обследование на иммуноглобулины M и G и мазки ПЦР из ротоглотки и носоглотки. При отрицательных результатах пациенты допускаются до вакцинации», - пояснила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

У прививающегося должны отсутствовать противопоказания, он обязан соответствовать по возрасту (от 18 до 60 лет).

В октябре инъекцию сделали 42 жителям области. Во вторую волну в регионе планируют охватить более 1 000 человек.

Помимо врачей и медсестер, вакцинацию пройдут представители сферы образования. Затем прививки смогут сделать работники торговли, соцслужащие, волонтеры и те, кто трудится в системе ЖКХ.

В следующем году пензенцам начнут уже массово вводить препарат от COVID-19 - естественно, по желанию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Говорящая фамилия Жмуркина.

Гость||

Угу. От "жмуриться, глядя на солнце". Жизнерадостная.

Гость||

Сравнить советскую вакцинацию и российскую, это как сравнить Королева и рогозина, или Жукова и шойгу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у них на руках должны быть результаты анализов.
penzainform.ru писал(a):
Обследование на иммуноглобулины M и G и мазки ПЦР из ротоглотки и носоглотки
За чей счёт?

Гость||

НЕТ

Гость||

ДА!!!

Гость||

Гость писал(a):

НЕТ
Я уже привился. А ты продолжай сидеть со своим НЕТ.

Гость||

Галопередолом всем вмазаться , вот что спасёт .

Гость||

Я уже привился.

Недолго тебе осталось , прощай....

Гость||

20:04

Вы медик из красной зоны?

Гость||

20:04

Вообще большинство медиков из красной зоны уже переболели.

Гость||

Гость писал(a):

Я уже привился.

Недолго тебе осталось , прощай....

ему пора заранее согласовать встречу с нотариусом и священником,если успеет.после вакцины то...

Гость||

Гость|15.12.2020 20:08|

20:04

Вы медик из красной зоны?

Чёрт .

Гость||

Я программист, иногда пишу статьи, кароче головой работаю очень много, постоянно. Но было время когда я зарабатывал тяжелым трудом. К примеру торговал своим телом. И знаете что? Такая работа очень угнетает тем, что давит на собственную самонереализованность. Ты сразу вспоминаешь сколько всего ты знаешь и умеешь, все свои таланты и задаешься вопросом "А что я забыл здесь? Бок о бок с престарелыми бабами и разведенками?" Но сама по себе работа, если закрыть глаза на окружение - нереально простая. Мозг отдыхал и кайфовал. Берешь бабу за ее же деньги, тащищь ее в постель, кидаешь на постель, и снова. Устал - сел отдохнул. Мечтаешь, думаешь о чем-то параллельно. Физически это была очень тяжелая работа. Дамы требуют работать как качегар. Не менее тяжело таскать воду людям, для полива огорода или мебель для переезда. Но когда я пишу кому-то диплом или программный код... и даже репетировал сценки в театре... все эти бабы, несоизмеримо легче. Раздражает в такой работе лишь чувство, что ты рожден для чего-то большего.

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