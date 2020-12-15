В Пензе врачи дали комментарии по вакцинации от коронавируса

15.12.2020 | 19:33

В Пензенской области началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции. Пока не массовая - партия отечественного препарата «Спутник V» предназначена только для граждан из так называемой профессиональной группы риска.

В числе первых уколы делают медикам, многие из которых работают в красной зоне. Люди в белых халатах уверены, что это единственный способ остановить распространение инфекции.

«По крайней мере, значительно сократит число заболевших и вовлеченных в эпидемический процесс, потому что время идет, а ничего в положительную сторону пока без вакцины не меняется. Надо помнить о том, что история вакцинации обширна и за 100 лет вакцины спасли больше жизней, чем вся медицина, вместе взятая», - сообщила врач областного центра спецвидов медицинской помощи Ольга Лесина.

«Никаких опасений нет. Мы всю жизнь вакцинируемся, начиная с детства. Нужно не сомневаться, прививаться, потому что все равно шансов больше заболеть без вакцины, чем с вакциной», - отметила санитарка областного центра спецвидов медицинской помощи Светлана Жмуркина.

Отличие этой прививочной кампании - прежде всего в условиях хранения и транспортировки препарата: температура не должна превышать -18 °С. Поэтому в поликлиники вакцину доставляют в морозильной камере, после чего требуется время, чтобы препарат разморозился.

Перед тем как зайти в прививочный кабинет, люди проходят осмотр в процедурном. Кроме того, у них на руках должны быть результаты анализов.

«Обследование на иммуноглобулины M и G и мазки ПЦР из ротоглотки и носоглотки. При отрицательных результатах пациенты допускаются до вакцинации», - пояснила врач-эпидемиолог ГБУЗ «Городская поликлиника» Нина Тарасова.

У прививающегося должны отсутствовать противопоказания, он обязан соответствовать по возрасту (от 18 до 60 лет).

В октябре инъекцию сделали 42 жителям области. Во вторую волну в регионе планируют охватить более 1 000 человек.

Помимо врачей и медсестер, вакцинацию пройдут представители сферы образования. Затем прививки смогут сделать работники торговли, соцслужащие, волонтеры и те, кто трудится в системе ЖКХ.

В следующем году пензенцам начнут уже массово вводить препарат от COVID-19 - естественно, по желанию.