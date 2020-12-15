В Мокшанском районе водитель оценил выезд на встречную полосу в 3 000 руб.

В Мокшанском районе 45-летний водитель автомобиля Volvo попытался уйти от ответственности за нарушение правил дорожного движения.
12 декабря около 22:00 автомобилист двигался по трассе М5 и выехал на полосу встречного движения. На 569-м километре дороги его остановили сотрудники ГИБДД и начали составлять протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.
Нарушитель захотел избежать штрафа и предложил правоохранителю 3 000 рублей, положив их на панель рядом с коробкой переключения передач патрульного автомобиля.
«Инспектор предупредил нарушителя, что дача взятки должностному лицу предусматривает уголовное наказание, но гражданин не изменил своих намерений», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Решительный настрой водителя привел к тому, что сотрудники Госавтоинспекции вызвали на место следственно-оперативную группу ОМВД России по Мокшанскому району. Теперь мужчине грозит уголовное преследование и лишение свободы на срок до 15 лет.
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