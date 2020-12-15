ПАО «Т Плюс» приобрело сети МКП «Теплоснабжение г. Пензы»

15.12.2020 | 18:20

С января 2021 года МКП «Теплоснабжение г. Пензы» переходит в ведение Мордовского филиала ПАО «Т Плюс». Эту информацию на пресс-конференции по итогам 2020-го озвучил Андрей Вагнер - генеральный директор одной из крупнейших российских компаний, работающих в сфере электроэнергетики и теплоснабжения.

«На баланс компании у нас поступит 256 километров квартальных сетей, 122 ЦТП, 2 станции. Эффективность будет достигаться за счет разумного управления. Мы автоматизируем все эти ЦТП, все хозяйство будет приведено в порядок, чтобы уже на качественно ином уровне распределять в городе тепло», - сообщил Андрей Вагнер.

Процент износа внутриквартальных сетей МКП, которые с нового года будут на балансе «Т Плюс», высокий. Соответственно, на компанию лягут дополнительные финансовые обязательства по содержанию и модернизации коммуникаций. В некоторых дворах трубы проложены хозспособом более полувека назад.

«Мы приобретаем теплосетевой актив МКП «Теплоснабжения», который потребует дополнительных вливаний денежных средств. Они будут составлять около 150 миллионов на реконструкцию и 50 миллионов на ремонт плюс инвестмероприятия. Таким образом, в теплосетевую структуру Пензы будет вложено около 480 миллионов рублей», - отметил главный инженер Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

Потребителей как тепловой энергии, так и горячей воды уже с 2021 года ждут изменения.

Не будет двух платежных документов за эти коммунальные услуги.

«Квитанции за январь населению по части ГВС будем уже выставлять мы. Будет одна квитанции, где будет строчка «Отопление» и будет строчка «ГВС», - пояснил директор Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Также в следующем году приборами учета тепловой энергии оснастят больше 140 многоквартирных домов, чтобы оперативно собирать данные и контролировать подачу теплоносителя в объекты.