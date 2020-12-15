Число случаев коронавируса в Кузнецке достигло 360

15.12.2020 | 10:42

На понедельник, 14 декабря, в Кузнецке зарегистрировали 360 случаев коронавирусной инфекции, 29 из них - у детей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на карантине из-за опасного вируса находятся 174 человека, в том числе 152 ребенка.

«За выходные зарегистрирован 31 случай пневмонии, 20 человек госпитализировано, ОРВИ - 60 случаев», - сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения городской администрации Александр Климов.

В настоящий момент в Кузнецке на дистанционном обучении из-за карантинных мер находятся 4 класса, закрыта 1 группа в детском саду.

Вакцина от коронавирусной инфекции в город пока не поступила. По словам мэра Сергея Златогорского, система здравоохранения Кузнецка готова к иммунизации, которая начнется, как только поступит препарат. В первую очередь привьют медиков, учителей и соцработников.