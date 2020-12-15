Сетевое издание|18+|Вторник|15 дек 2020|11:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Число случаев коронавируса в Кузнецке достигло 360

Печать

На понедельник, 14 декабря, в Кузнецке зарегистрировали 360 случаев коронавирусной инфекции, 29 из них - у детей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на карантине из-за опасного вируса находятся 174 человека, в том числе 152 ребенка.

«За выходные зарегистрирован 31 случай пневмонии, 20 человек госпитализировано, ОРВИ - 60 случаев», - сообщил начальник отдела демографии, соцразвития и здравоохранения городской администрации Александр Климов.

В настоящий момент в Кузнецке на дистанционном обучении из-за карантинных мер находятся 4 класса, закрыта 1 группа в детском саду.

Вакцина от коронавирусной инфекции в город пока не поступила. По словам мэра Сергея Златогорского, система здравоохранения Кузнецка готова к иммунизации, которая начнется, как только поступит препарат. В первую очередь привьют медиков, учителей и соцработников.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте