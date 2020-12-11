Пензенцам пояснили, почему на утренниках не будет фотографов

11.12.2020 | 16:33

В пятницу, 11 декабря, в Министерстве образования Пензенской области ответили на вопрос, почему на детских новогодних утренниках не будут присутствовать фотографы или операторы.

Жительница региона в аккаунте губернатора в социальной сети Instagram обратилась с просьбой прояснить вопрос ограничений на детских праздниках, о которых объявили ранее.

«Иван Александрович! Прокомментируйте, пожалуйста, ужесточение мер на новогодних утренниках в детских садах. Почему нельзя приглашать фотографа и оператора с отрицательным анализом на вирус COVID-19? Утренники и так проходят без родителей. Съемка - это единственный способ посмотреть на достижения детей. Они готовятся, учат стихи», - написала женщина.

12 декабря с аналогичной просьбой - разрешить присутствие одного фотографа или оператора - обратилась к губернатору и другая пензячка.

На вопросы женщин ответил представитель министерства образования области.

«Это рекомендации Роспотребнадзора, направленные на минимизацию возможности заражения воспитанников детских садов», - пояснил он.

Необычный формат новогодних утренников родителей не устраивает. Так, жительница областного центра Елена К. рассказала редакции PenzaInform.ru, что Деду Морозу на праздник вход воспрещен. Ребята будут общаться со сказочным персонажем в режиме онлайн.

«Нельзя лишать детей праздника. Дед Мороз на экране - это слишком жестоко. Что за бредовое распоряжение вообще - не пускать аниматора даже с отрицательным тестом на ковид?» - возмутились родители.