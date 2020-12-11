«Дамате» успешно прошла ежегодный аудит по стандартам «Халяль»

11.12.2020 | 11:10

Предприятия ГК «Дамате» в Пензенской области успешно подтвердили свою компетентность в выпуске качественной продукции. Они прошли ежегодный аудит с целью продления сертификата по стандартам «Халяль».

Аудит проводился с 3 по 5 декабря на заводах по убою и глубокой переработке мяса индейки «Дамате» в Нижнеломовском районе.

На соответствие стандартам продукцию оценивали две независимые организации: «GulfTIK» - орган по сертификации из ОАЭ, аккредитованный в ESMA, и Международный центр стандартизации и сертификации при Духовном управлении мусульман Российской Федерации (МЦСиС). Сертификат первой организации дает право экспортировать товары в страны Персидского залива, сертификат второй - выпускать на внутренний российский рынок и в страны СНГ.

Кроме того, в сертификации участвовали и более 10 специалистов ГК «Дамате».

Эксперты проследили за всем технологическим процессом - начиная от кормов до конечного продукта. По всем параметрам «Дамате» традиционно продемонстрировала высокие результаты. Комиссия в очередной раз подтвердила, что все соответствует требованиям стандарта «Халяль»: и сами предприятия, и персонал, и процесс производства, и оборудование, и инструменты, и складские помещения, и упаковка.

В итоге эксперты продлили срок действия сертификата. Помимо этого, они отметили большой вклад «Дамате» в развитие халяльной индустрии. Таким образом, компания продемонстрировала свою компетентность в выпуске качественных продуктов в этом сегменте. На достигнутом «Дамате» не планирует останавливаться, собираясь нарастить объемы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос.

Сертификация по стандартам «Халяль» - добровольная комплексная оценка. Прошедшая через процедуру компания получает возможность выпускать халяльную продукцию. Если организация производства, само производство, персонал, оборудование, склады и упаковка соответствуют нормам ислама, то организация размещает соответствующий знак на этикетке.

После выдачи сертификата за компанией закрепляют независимых экспертов. Они регулярно инспектируют продукцию в течение всего периода действия документа.

В первый раз ГК «Дамате» получила такой сертификат в 2013 году, он действовал для внутреннего рынка и стран СНГ. А в 2016 компания получила право поставлять продукцию в страны Персидского залива.

На сегодняшний день у «Дамате» - уже три сертификата «Халяль»: для внутреннего рынка и стран СНГ, для экспорта в страны Персидского залива и для Королевства Саудовская Аравия. Только за 2019 год компания отправила на экспорт более 1,4 тысячи тонн продукции из мяса индейки.