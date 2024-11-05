В Пензенской области семьям 18 участников СВО помогли с жильем

05.11.2024 | 19:43

С начала 2024 года в Пензенской области 340 семей получили социальную выплату в размере 328 000 рублей на улучшение жилищных условий.

Деньги положены молодоженам, родившим или усыновившим первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака, при условии, если на 1 члена такой семьи приходится менее 10 кв. м жилплощади. На момент подачи заявления супругам должно быть не более 28 лет, ребенку - не более 3.

Среди получателей - 18 участников специальной военной операции. Им (как и семьям, в составе которых есть инвалид) предоставляется первоочередное право на жилищный сертификат.

Всего в 2024 году выплату направят 358 семьям, общая сумма - 117,5 млн рублей.

«95% получателей воспользовались сертификатом на приобретение или строительство жилья, улучшив свои жилищные условия», - уточнили в пресс-службе регионального минтруда.

Ранее сообщалось, что в Пензе такие сертификаты выдали 102 семьям (33 млн 456 тыс. рублей) из 285, ожидающих очереди.