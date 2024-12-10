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Общество

Пензенская область войдет в проект по реабилитации детей-инвалидов

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В России расширят пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Очередь до Пензенской области дойдет в 2026 году.

В рамках проекта для реабилитации детей с инвалидностью выдают электронные сертификаты. Ими можно оплатить процедуры, питание, проживание в спецучреждениях, где проходит реабилитация, и проезд до них (ребенок плюс сопровождающий).

Сейчас сертификаты выдают в Свердловской, Тюменской и Рязанской областях.

«По поручению Президента в 2025 году пилотный проект будет распространен еще на 3 региона - Московскую область, Удмуртию и ХМАО.

В 2026-м к проекту присоединятся Татарстан, Хакасия, Чувашия, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Кировская, Костромская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Пензенская, Томская и Ярославская области.

В 2027-м - Адыгея, Калмыкия, Коми, Крым, Мордовия, Камчатский край, Владимирская, Волгоградская, Ивановская, Калининградская, Калужская, Новгородская, Псковская, Саратовская, Сахалинская и Ульяновская области», - сообщается в телеграм-канале Правительства России.

В бюджете на эти цели заложено 5,5 млрд рублей.

К 2030 году проект должен охватить всех нуждающихся.

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Источник — фото pxhere.com
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