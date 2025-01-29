Молодым пензенским семьям вручили жилищные сертификаты

29.01.2025 | 16:00

Во вторник, 28 января, в Пензе молодые семьи, где первый ребенок родился в течение года после заключения брака, получили сертификаты на покупку или строительство собственного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего вручили 35 документов о праве на выплату в размере 328 000 рублей. Деньги выделены из средств регионального бюджета.

В ближайшее время планируется раздать сертификаты еще 112 пензенским семьям.

Цель подобной поддержки - улучшить демографические показатели.

«Надеемся, что данная финансовая помощь поможет вам не только решить вопросы с жильем, но и станет дополнительным стимулом для рождения детей. А мы будем стараться создавать все необходимые условия для их роста и развития в нашем городе», - обратился к горожанам временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

Жилищные сертификаты выдаются с 2011 года. За все время (по 2024-й) их получили 1 679 семей областного центра. На эти цели потрачено 477,7 млн рублей.