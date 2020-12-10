В Кузнецке водитель рассказал о попытке дать 500 рублей полицейскому

10.12.2020 | 19:28

58-летнему водителю автомобиля ВАЗ-2114 грозит наказание за попытку дать взятку должностному лицу. Инцидент произошел в Кузнецке на улице Пензенской. При проверке документов на транспортное средство выяснилось, что у полиса ОСАГО закончился срок действия.

«Я сразу вытащил деньги. Вот, говорю, 500 рублей вам штраф. Я думал: сразу отдам, да и все, пускай напишет бумагу. Он же начал писать что-то», - рассказал задержанный.

Совсем другая история у сотрудника ДПС.

«Я проследовал в свою патрульную автомашину для составления административного материала. На переднее пассажирское сиденье присел данный водитель, положил между сиденями купюру номиналом 500 рублей и попросил не составлять административный материал и освободить его от административной ответственности.

Данный водитель был мной предупрежден об уголовной ответственности, о даче взятки должностному лицу при исполнении, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщил инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Пензенской области Николай Беляев.

Наказание за данный вид преступления регламентируется статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.