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Общество

В Кузнецке водитель рассказал о попытке дать 500 рублей полицейскому

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58-летнему водителю автомобиля ВАЗ-2114 грозит наказание за попытку дать взятку должностному лицу. Инцидент произошел в Кузнецке на улице Пензенской. При проверке документов на транспортное средство выяснилось, что у полиса ОСАГО закончился срок действия.

«Я сразу вытащил деньги. Вот, говорю, 500 рублей вам штраф. Я думал: сразу отдам, да и все, пускай напишет бумагу. Он же начал писать что-то», - рассказал задержанный.

Совсем другая история у сотрудника ДПС.

«Я проследовал в свою патрульную автомашину для составления административного материала. На переднее пассажирское сиденье присел данный водитель, положил между сиденями купюру номиналом 500 рублей и попросил не составлять административный материал и освободить его от административной ответственности.

Данный водитель был мной предупрежден об уголовной ответственности, о даче взятки должностному лицу при исполнении, после чего на место была вызвана следственно-оперативная группа», - сообщил инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Пензенской области Николай Беляев.

Наказание за данный вид преступления регламентируется статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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Гость||

Ефремову который убил человека 8 лет а за 500 деревянных до 15 лет.

Гость||

Че ещё за истории? Рассказал, сообщил... В машине ДПС круглосуточно регистратор работает. Должен работать.

Гость||

Человек в отцы ему годится... Вот почему козлы их называют...

Гость||

Идите в Администрацию там можно всех на пожизненно посадить, вы чего к мужику пристали

Гость||

Гладко он сказывает рассказывает.Учил наизусть наверно инспектор.

Гость||

Гость писал(a):

а за 500 деревянных до 15 лет.
А я бы таких стрелил

Гость||

Чтобы чище были наши улицы и города от мрази взятки сующей.

Гость||

ШТРАФ ТО ВСЕГО 800Р СМЫСЛ ПОДСТАВЛЯТСЯ??

Гость||

Хватит давать взятки этим, себя хоть немного уважайте.

Гость||

Дал бы мужик ему 5000р.и этого задержания бы не было! АТО смотрите, герой поймал особо опасного преступника, с просроченной страховкой!!! Даже смешно...Поэтому вот из-за таких и называют полицейских "МУСОРАМИ"

Имя: Гость
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