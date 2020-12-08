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Общество

Земетчинский район занял второе место в антирейтинге заболеваемости

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Во вторник, 8 декабря, региональный оперштаб подтвердил информацию о 177 новых выявленных случаях COVID-19. Среди заболевших оказалось три ребенка: 11 месяцев, 8 и 12 лет.

Более половины пациентов (91) проживают в Пензе. На второе место вышел Земетчинский район - 18 инфицированных, третью строчку антирейтинга разделили Пензенский и Сердобский районы - по 14.

10 случаев зарегистрировано в Нижнеломовском, 6 - в Заречном, по 4 - в Башмаковском и Шемышейском, по 3 - в Вадинском, Колышлейском и Лунинском, 2 - в Мокшанском, по 1 - в Бессоновском, Каменском, Кузнецком, Наровчатском и Сосновоборском районах.

В общей сложности в регионе выявлено 21 614 инфицированных. Под контролем находятся 6 788 пациентов, снято с наблюдения 51 598.

С начала эпидемии в вирусологической лаборатории областного центра гигиены и эпидемиологии обследовано 108 859 человек, проведено 112 151 исследование. В лабораториях лечебных учреждений проверено 375 912 человек, выполнено 408 608 анализов.

Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 37,13% населения региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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