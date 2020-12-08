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Общество

Пензякам напомнили правила эксплуатации новогодних гирлянд

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В преддверии Нового года и Рождества спасатели рассказали жителям Пензенской области, как правильно выбрать и использовать электрические гирлянды для украшения елок, стен и окон.

Сотрудники УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области перечислили основные правила техники безопасности.

Все новогодние электрические аксессуары должны быть сертифицированными заводскими изделиями, которые нужно покупать в специализированных магазинах или отделах.

В случае замыкания или воспламенения гирлянды необходимо быстро ее обесточить. Нельзя тушить пламя водой.

Следует знать, что уличные и домашние гирлянды имеют значительные отличия. Первые имеют маркировку IP65. Она означает, что корпус имеет усиленную герметичность и защищен от воды. Уличную можно включать дома, а вот комнатную на улице - нельзя: у нее нет специальной влагозащиты, более слабые провода, она не выдержит перепадов погоды.

Гирлянды должны быть тщательно закреплены, так как при падении они могут не только сломаться, но и загореться.

Если лампочки стали неправильно мигать или часть из них погасла, если провод сильно нагревается, если появился запах дыма или плавящейся проводки, нужно немедленно отключить устройство и вынуть вилку из розетки.

Если вилка гирлянды начала плавиться, ни в коем случае нельзя трогать ни ее, ни розетку - это смертельно опасно. Нужно отключить электричество через щиток, а затем разобраться с испорченной гирляндой.

И конечно, нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра, особенно ночью или когда все уходят из дома.

«В случае пожара незамедлительно вызывайте пожарную охрану. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 01 или 101 (с мобильного)», - напоминают спасатели.

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Гость||

Глупомордые все что угодно натворить могут.

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