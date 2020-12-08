Пензенцы вошли в топ-3 активных покупателей недвижимости в Москве

08.12.2020 | 10:15

По итогам октября текущего года Пензенская область вошла в тройку лидеров по количеству заявлений на дистанционную регистрацию недвижимости в Москве. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.

Лидером по объему принятых заявлений на учет и регистрацию недвижимости остается Подмосковье (56%).

За Пензенской областью в списке идет Краснодарский край, за ним следуют Нижегородская и Тверская области.

«В октябре 2020 года принято 3 690 экстерриториальных заявлений. В годовом выражении данный показатель снизился на 18%. Всего с января 2020 года принято 37 533 экстерриториальных заявления - почти на четверть (-24%) меньше, чем в прошлом году за аналогичный период», - сообщает Управление Росреестра по Москве.