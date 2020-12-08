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Общество

Пензенцы вошли в топ-3 активных покупателей недвижимости в Москве

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По итогам октября текущего года Пензенская область вошла в тройку лидеров по количеству заявлений на дистанционную регистрацию недвижимости в Москве. Об этом сообщает столичное управление Росреестра.

Лидером по объему принятых заявлений на учет и регистрацию недвижимости остается Подмосковье (56%).

За Пензенской областью в списке идет Краснодарский край, за ним следуют Нижегородская и Тверская области.

«В октябре 2020 года принято 3 690 экстерриториальных заявлений. В годовом выражении данный показатель снизился на 18%. Всего с января 2020 года принято 37 533 экстерриториальных заявления - почти на четверть (-24%) меньше, чем в прошлом году за аналогичный период», - сообщает Управление Росреестра по Москве.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И что это значит?

Гость||

А глупомордая буртасня жалуется на тотальное повышение цен. У кого-то убывает, а у кого-то прибывает, хе-хе..

Гость||

08.12.2020 10:26|

И что это значит?

Это значит, что люди инвестируют в экономику успешных регионов. Нежели инвестировать в пензенское болото

Политекантроп (гость)||

А это новость попадет в рейтинг Фонда "Питерская политика" и в какую графу попадет?

Гость||

Я вчера третью квартиру в Москве взял. Правда снова в ипотеку. На тещу оформил. Тоже буду сдавать.

Гость||

Идиоты, когда узнают, что "их" квартира принадлежит (продана) ещё пяти собственникам, тогда поймут возможно, что потеряли все свои деньги!!!

Гость||

Сдавать ...ТЕЩУ?!

гребень||

Гость писал(a):

Сдавать ...ТЕЩУ?!
Ее только в ад и то чертей жалко будет

Гость||

Набиуллина уже выступила против доступной ипотеки,и правильно сделала.Надувается мощный жилищно-ипотечный пузырь,когда реальная стоимость жилья далека от действительно стиль!

Когда-то это накроется медным тазом,и вы не будете знать,куда эти квартиры деть или продать задешево.

Гость||

На самом деле очень показательная и очень негативная новость. Более-менее состоятельные и успешные люди массово разбегаются из Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Я вчера третью квартиру в Москве взял. Правда снова в ипотеку. На тещу оформил. Тоже буду сдавать.
Остап Ибрагимыч, успокойтесь, у вас ещё недоимка по налогам за три года, какая вам ипотека, вы банкротище ..

Гость||

не все так плохо значит..)

Гость||

А большая ли разница в стоимости жилья в какой-то пезне и Москве или тамошней области и на сколько?

Гость||

что это значит

Пензяки регистрируют Московскую недвижимость,всего скорее купили.

Имя: Гость
Комментарий:

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