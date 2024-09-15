Регистрировать по месту жительства будут новым способом

15.09.2024 | 11:34

В субботу, 14 сентября, вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому прописаться в квартире можно будет новым способом.

Теперь заявление как на регистрацию по месту жительства, так и на снятие с учета гражданин может подать через своего представителя.

Для этого требуется оформить доверенность, удостоверенную у нотариуса или же приравненную к такому документу.

Нововведение призвано облегчить получение услуги участникам СВО.

«Прежде, чтобы в паспорт поставили штамп о прописке (регистрации), нужно было лично прийти в МВД, МФЦ или подать заявление дистанционно через госуслуги. Но у некоторых категорий россиян, в первую очередь у бойцов СВО, такой возможности нет. Согласно новым нормам, подать заявление на регистрацию можно без личного присутствия человека», - отмечает «Парламентская газета».