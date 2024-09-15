Сетевое издание|18+|Понедельник|16 сен 2024|09:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Регистрировать по месту жительства будут новым способом

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В субботу, 14 сентября, вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому прописаться в квартире можно будет новым способом.

Теперь заявление как на регистрацию по месту жительства, так и на снятие с учета гражданин может подать через своего представителя.

Для этого требуется оформить доверенность, удостоверенную у нотариуса или же приравненную к такому документу.

Нововведение призвано облегчить получение услуги участникам СВО.

«Прежде, чтобы в паспорт поставили штамп о прописке (регистрации), нужно было лично прийти в МВД, МФЦ или подать заявление дистанционно через госуслуги. Но у некоторых категорий россиян, в первую очередь у бойцов СВО, такой возможности нет. Согласно новым нормам, подать заявление на регистрацию можно без личного присутствия человека», - отмечает «Парламентская газета».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте