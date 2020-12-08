8 причин, по которым пензенцы выбирают ЖК «Лугометрия»

08.12.2020 | 10:18

Причина первая: соотношение между ценой и качеством. Предлагаются очень выгодные цены за квадратный метр в регионе за класс комфорт с готовой отделкой.

Причина вторая: получили ключи - и живите. Все жилье сдается с чистовой отделкой и полностью готовой ванной комнатой и санузлом, где установлен комплект санфаянса и стиральная машина.

Причина третья: авторская концепция ЖК - «жилая природа». Новоселов ждут светлые квартиры с большими окнами класса А и двор-сад без машин со своей набережной цветов, велосипедными дорожками и пешеходным бульваром через весь комплекс.

Причина четвертая: ЖК возводится при поддержке правительства. «Лугометрия» имеет патронажный сертификат губернатора Пензенской области. Это гарантирует возведение проекта в любых условиях рынка и даже может ускорить сроки выдачи ключей собственникам.

Причина пятая: проект финансирует крупнейший банк России - Сбербанк. А это значит, что все заявленное застройщиком в рекламе реализуется, дает потенциальным клиентам уверенность в ЖК и, разумеется, лучшие условия по ипотеке.

Причина шестая: ГК «Территория жизни» третий год подряд является лидером рейтинга единого реестра застройщиков (ЕРЗ) «Топ застройщиков Пензенской области» по объему текущего строительства, а также демонстрирует высокие показатели (5,0) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию и/или передачи квартир дольщикам.

Причина седьмая: дома строятся из материалов и домокомплектов, созданных по инновационной технологии на smart-заводе Betonium.

Причина восьмая: обслуживать дома и дворы района ЖК «Лугометрия» будет прогрессивная и инновационная управляющая компания «Территория жизни», которая для удобства коммуникаций и обслуживания своих жильцов создала собственное мобильное приложение. В нем можно не только оплачивать коммунальные платежи и оставлять заявки на обслуживание, но и быть в курсе всех актуальных новостей ЖК.

Клиенты выбирают ЖК «Лугометрия» за удобство оформления сделки, актуальные акции и скидки, которые застройщик регулярно предлагаем своим клиентам. Подробнее о них можно узнать на сайте лугометрия.рф, по телефону 28-28-07 и в новом офисе продаж ЖК «Лугометрия» по адресу: ул. Ульяновская (напротив ТЦ «Мега»), где можно убедиться в качестве ремонта квартир, посетив шоурум.