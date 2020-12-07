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Общество

«Термодом» залил катки и включил подсветку для жителей Спутника

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Декабрь в Городе Спутнике - традиционное время начала работы зимних аттракционов в парке и душевных прогулок по набережной.

Свой вклад в хорошее настроение жителей и гостей Спутника круглый год вносит застройщик микрорайона. «Термодом» заливает бесплатный каток, который каждую зиму посещает около 150 тысяч человек. Отдельный каток появляется на площадке для хоккеистов, а они каждый год устраивают собственные соревнования - на призы от «Термодома».

«Очень приятно, что вокруг твоего дома есть отличные места, чтобы провести время, особенно всей семьей», - поделилась впечатлениями жительница Спутника Наталья Марунина.

После катка жители Спутника с удовольствием гуляют по набережной, украшенной тоже по инициативе строительного холдинга. А затем возвращаются в теплые квартиры своих уютных жилых комплексов от «Термодома».

Зима в Спутнике всегда особенная. И особую атмосферу здесь создают конкретные люди.

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