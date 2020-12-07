Белозерцев высказался о проблеме с долгами по зарплате в Городище

07.12.2020 | 09:19

В понедельник, 7 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев прокомментировал проблему с задолженностью по зарплате на Городищенском автотранспортом предприятии, сотрудники которого записали обращение к Президенту РФ.

Глава региона уточнил, что людям не выплатили 1 млн 100 тысяч рублей. Но имеется еще и долг по налогам, поэтому, когда направляются деньги на зарплаты, автоматически гасится задолженность по налогам.

«Мне никто не доложил, что есть проблема. Буйлов (Сергей Буйлов - начальник областного управления транспорта. - Прим. ред.), вы ко мне несколько раз заходили, докладывали обстановку, об этом не сообщили», - возмутился Иван Белозерцев.

В это утро губернатор беседовал и с главой администрации Городищенского района Александром Водопьяновым, которому «высказал все, что думал». Белозерцев раскритиковал практику, при которой глава района идет с проблемой к председателю правительства Николаю Симонову в обход губернатора.

«К губернатору боятся обращаться», - констатировал он, подчеркнув, что чиновники избегают подвергаться критике и делают все втихаря.

Николаю Симонову поручено брать проблему на контроль и посылать глав муниципальных образований к губернатору.

«Я с начальником налоговой сегодня переговорил, надо эту тему закрыть, - вернулся Белозерцев к вопросу о задолженности перед сотрудниками АТП. - Буйлову предложение по взысканию. Главу района предупреждаю в последний раз и всех остальных глав муниципальных образований».