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Общество

Белозерцев высказался о проблеме с долгами по зарплате в Городище

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В понедельник, 7 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев прокомментировал проблему с задолженностью по зарплате на Городищенском автотранспортом предприятии, сотрудники которого записали обращение к Президенту РФ.

Глава региона уточнил, что людям не выплатили 1 млн 100 тысяч рублей. Но имеется еще и долг по налогам, поэтому, когда направляются деньги на зарплаты, автоматически гасится задолженность по налогам.

«Мне никто не доложил, что есть проблема. Буйлов (Сергей Буйлов - начальник областного управления транспорта. - Прим. ред.), вы ко мне несколько раз заходили, докладывали обстановку, об этом не сообщили», - возмутился Иван Белозерцев.

В это утро губернатор беседовал и с главой администрации Городищенского района Александром Водопьяновым, которому «высказал все, что думал». Белозерцев раскритиковал практику, при которой глава района идет с проблемой к председателю правительства Николаю Симонову в обход губернатора.

«К губернатору боятся обращаться», - констатировал он, подчеркнув, что чиновники избегают подвергаться критике и делают все втихаря.

Николаю Симонову поручено брать проблему на контроль и посылать глав муниципальных образований к губернатору.

«Я с начальником налоговой сегодня переговорил, надо эту тему закрыть, - вернулся Белозерцев к вопросу о задолженности перед сотрудниками АТП. - Буйлову предложение по взысканию. Главу района предупреждаю в последний раз и всех остальных глав муниципальных образований».

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Гость||

Ну вот вам и ответ на все ваши вопросы, ничего он не решает, все делается без него, это просто до Москвы дошло и заколыхалось немножко, а так болото болотом и осталось.

Гость||

Гость писал(a):

|07.12.2020 09:36|

Ну вот вам и ответ на все ваши вопросы, ничего он не решает, все делается без него, это просто до Москвы дошло и заколыхалось немножко, а так болото болотом и осталось.

+1000

Гость||

Папаню Водопьянова кто посадил в кресло главы администрации Городищенского района? А сынка Водопьянова в кресло главврача 4 больницы г. Пензы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Николаю Симонову поручено брать проблему на контроль и посылать глав муниципальных образований к губернатору.
Раньше на три буквы посылали, а сейчас значит так?

Гость||

И что он изменил своим поручением Симонову? "Гневается королек, как я его называю" (А.Миронов "Обыкновенное чудо"), что люди идут с проблемами к Симонову напрямую? А результат - опять поручение Симонову. Тогда вопрос: зачем идти к губернатору, который ничего не решает, а только отправляет к Симонову? Тогда, чтобы не тратить время и нервы - лучше сразу к Симонову. И еще. Губернатор себе льстит: его никто не боится, просто он никому не нужен.

Гость||

Николаю Симонову поручено брать проблему на контроль и посылать глав муниципальных образований к губернатору.

Зачем Симонову посылать к Губернатору? Он что, сам не в состоянии к себе вызвать этих глав?

Или вызовет, и Симонова пригласит рядом сидеть?

Гость||

Хороший человек ИА, добрый, семейный, природу любит, русский быт, но зачем влез на кресло руководителя области?

Гость||

Дурачок в комментариях

Имя: Гость
Комментарий:

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