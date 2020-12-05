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Общество

Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в ноябре

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В загсах Пензенской области в ноябре было оформлено 709 свидетельств о рождении, причем на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Во многих семьях родились третьи и четвертые дети, есть и двойни.

Матери и отцы большинства малышей находятся в возрасте от 25 до 35 лет.

Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали Виктория и Алиса. Мальчиков чаще всего называли Кириллами и Дмитриями.

«Среди самых редких имен отмечены Аврора, Камилла, Лидия, Григорий, Марк и Макар», - сообщили в Управлении ЗАГС Пензенской области.

Ранее на странице в Instagram одного из жителей областного центра появилась запись о том, что он назвал новорожденного сына Маркетингом. Там же было размещено фото свидетельства о рождении, где в строке с именем и фамилией указано «Маркетинг Дмитриевич».

Однако в территориальном отделе ЗАГС Ленинского района Пензы опровергли информацию, заявив, что мальчику с именем Маркетинг они свидетельства о рождении не выдавали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Самое красивое имя Макар .

Гость||

Рожайте больше ребятишек!это самое большое счастье!

Гость||

Старинное имя, наверное. "Где Макар телят не пас..."

Гость||

Гость писал(a):

Рожайте больше ребятишек!это самое большое счастье!
Вырастут отберут у вас квартиры и сдадут в дом престарелых. Или убьют.

Гость||

Анжелика,Снежанна,Вероника - самые распространённые имена "ночных бабочек".

Гость||

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/sehub

Имя: Гость
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