Названы самые популярные и редкие имена новорожденных в ноябре

05.12.2020 | 13:55

В загсах Пензенской области в ноябре было оформлено 709 свидетельств о рождении, причем на свет появилось больше мальчиков, чем девочек. Во многих семьях родились третьи и четвертые дети, есть и двойни.

Матери и отцы большинства малышей находятся в возрасте от 25 до 35 лет.

Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали Виктория и Алиса. Мальчиков чаще всего называли Кириллами и Дмитриями.

«Среди самых редких имен отмечены Аврора, Камилла, Лидия, Григорий, Марк и Макар», - сообщили в Управлении ЗАГС Пензенской области.

Ранее на странице в Instagram одного из жителей областного центра появилась запись о том, что он назвал новорожденного сына Маркетингом. Там же было размещено фото свидетельства о рождении, где в строке с именем и фамилией указано «Маркетинг Дмитриевич».

Однако в территориальном отделе ЗАГС Ленинского района Пензы опровергли информацию, заявив, что мальчику с именем Маркетинг они свидетельства о рождении не выдавали.