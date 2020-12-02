Зареченец Алексей Гордеев стал лучшим пожарным России

02.12.2020 | 10:05

Житель Заречного Алексей Гордеев в 30-й, юбилейный год МЧС России удостоен звания «Лучший пожарный». Он служит мастером-пожарным в специальной ПСЧ № 1 Специального управления ФПС № 22 МЧС России, обеспечивающей противопожарную защиту закрытого города.

«Когда я пришел в пожарную охрану, сразу понял, что это мое. Первый пожар в жизни навсегда остается в памяти. Именно на нем ты понимаешь, что готов двигаться дальше. Огонь всегда ищет себе сильного соперника, и мы всегда встаем на его пути. Помочь людям и закрыть их от угрозы - наша основная задача», - поделился Алексей.

По его словам, для каждого пожарного караул становится второй семьей. Огнеборцы много времени посвящают совместным тренировкам и практическим занятиям, которые становятся прочным фундаментом уверенных действий. В результате боевые товарищи начинают чувствовать друг друга без слов.

Такая сплоченность помогает Алексею Гордееву и его сослуживцам на протяжении последних четырех лет ежегодно завоевывать первые места в профессиональных конкурсах. В прошлом году пожарный Гордеев стал абсолютным чемпионом в скоростном подъеме на 22-й этаж в соревнованиях «Вертикальный вызов».

«Безусловно, родные и коллеги очень рады моей победе. Для себя я твердо понимаю, что быть лучшим - это новая ступень в том числе ответственности перед ними», - говорит Алексей Гордеев.