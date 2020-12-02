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Общество

В Кузнецке опубликовали план ремонта дорог на 2021 год

Печать

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Кузнецке в 2021 году. Список из шести объектов опубликовала местная администрация.

Дорожное полотно планируется обновить:

- на ул. Комсомольской (между ул. Кирова и ул. Калинина);

- ул. Победы (от путепровода до ул. Октябрьской);

- ул. Белинского (от ул. Московской до ул. Комсомольской, с обустройством тротуара вдоль многоквартирных домов);

- ул. Молодой Гвардии (от ул. Республики до ул. Чкалова);

- ул. Свердлова (от ул. Кирова до ул. Калинина);

- путепроводе на ул. Стекловской.

Разработка проектно-сметной документации уже ведется.

Кроме того, в 2021 году завершится капитальный ремонт дороги на ул. Маяковского и будет обустроен тротуар рядом с межрайонной больницей на ул. Калинина.

«Проектом бюджета Пензенской области на следующий год предусмотрен тот же объем средств, что и в 2020-м», - уточнили в городской администрации.

В этом году в местном дорожном фонде было 55 млн 333 тыс. 300 руб. (40 млн составила областная субсидия, остальные средства были выделены из муниципального бюджета). На эти деньги на 27 участках провели текущий ремонт, на 5 - капитальный.

«По итогам всех проведенных торгов и сложившейся экономии средств было принято решение по проведению первого этапа капремонта дороги на ул. Маяковского от ул. Осипенко до дома № 59», - пояснили в местной мэрии.

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Источник — фото pixabay.com
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