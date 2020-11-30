Без маски не пустили в салон: в Пензе мужчину вынудили стать зацепером

30.11.2020 | 09:51

В Пензе молодой человек проехал на троллейбусе, зацепившись за установленную снаружи лестницу. Видеозапись разместили в одном из городских сообщество во «ВКонтакте».

«Когда без маски не пустили в салон, а ехать срочно нужно», - пошутил автор поста.

Инцидент произошел в темное время суток на улице Калинина. Молодой человек, личность которого не установлена, преодолел как минимум несколько сотен метров, а на остановке спустился и пошел в неизвестном направлении.

Для того чтобы зацепиться за заднюю часть троллейбуса, он использовал лестницу, предназначенную для водителей и ремонтных рабочих, по ней они поднимаются на крышу для осмотра установленного там оборудования.

Такой способ передвижения опасен не только из-за возможности упасть на проезжую часть и оказаться под колесами автомобиля. Можно получить травму током при обрыве сети и замыкании проводки.