Пациенты с COVID-19 прибавились в Пензе, Заречном и 13 районах

29.11.2020 | 13:07

В воскресенье, 29 ноября, региональный оперативный штаб подтвердил 164 новых случая коронавирусной инфекции, выявленных в Пензенской области за сутки.

103 пациента прибавилось в Пензе, 15 - в Мокшанском районе, по 7 - в Пензенском, Сердобском и Земетчинском, по 4 - в Нижнеломовском, Колышлейском и ЗАТО Заречный, по 2 - в Лунинском, Бессоновском, Вадинском, Наровчатском, Каменском и Шемышейском районах, 1 - в Сосновоборском.

Вирус выявили у 7 несовершеннолетних. Заразились малыши в возрасте 11 месяцев, одного года (двое) и 2 лет, а также подростки 15, 16 и 17 лет. По данным оперштаба области, всего с марта 2020 года заразилось 1 436 детей.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе составило 20 056. С начала эпидемии из медучреждений выписали 17 654 человека, 239 (108 мужчин и 131 женщина) скончались.