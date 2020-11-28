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Общество

В Тамале оштрафовали чиновника, не ответившего на обращение сельчанина

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Заместитель главы администрации рабочего поселка Тамала поплатился за то, что не ответил своевременно на жалобу гражданина.

В августе в администрацию обратился местный житель, просивший прочистить засорившуюся дренажную систему на одной из улиц райцентра. Когда сотрудники прокуратуры проверили, как тамалинские чиновники работают с обращениями граждан, то письменного ответа сельчанину в документах не обнаружили.

За это мировой судья оштрафовал заместителя главы администрации Тамалы на 5 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу. В свою очередь, прокурор внес главе администрации представление об устранении нарушения.

«Очистка дренажной системы была произведена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Очковтиратели

Гость||

Власти когда дадите воду? Проезд Титова4.Автобусы все грязные выходят на линию.Не стыдно? Какая может быть дизенфекции?

Гость||

Гость писал(a):

Власти когда дадите воду? Проезд Титова4.Автобусы все грязные выходят на линию.Не стыдно? Какая может быть дизенфекции?
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