В Тамале оштрафовали чиновника, не ответившего на обращение сельчанина

28.11.2020 | 09:59

Заместитель главы администрации рабочего поселка Тамала поплатился за то, что не ответил своевременно на жалобу гражданина.

В августе в администрацию обратился местный житель, просивший прочистить засорившуюся дренажную систему на одной из улиц райцентра. Когда сотрудники прокуратуры проверили, как тамалинские чиновники работают с обращениями граждан, то письменного ответа сельчанину в документах не обнаружили.

За это мировой судья оштрафовал заместителя главы администрации Тамалы на 5 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в силу. В свою очередь, прокурор внес главе администрации представление об устранении нарушения.

«Очистка дренажной системы была произведена», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.