Пензенская молодежь приняла участие в фестивале технологий

28.11.2020 | 18:30

Четыре года Толя Малахов увлекается компьютерными играми. Нет таких шутеров или бродилок, которые юный геймер не изучил бы досконально. Сейчас он мечтает выступить в роли автора подобного развлечения.

«Ни разу не пробовал, а было интересно. Много игр всяких видел, но хотел бы создать какую-нибудь свою», - рассказал участник фестиваля Rukami.

Для этого Толя подал заявку на участие в Московском международном фестивале идей и технологий Rukami. Пензенская площадка организована на базе детского технопарка «Кванториум».

«Два мастер-класса проводит направление «Промышленный дизайн» - ребята учатся делать свои стикеры и музыкальные обложки. Три других мастер-класса основаны на нашумевшей игре Among Us - коллеги делают себе маленьких человечков. Направление IT создает свои игры, на направлении Robo каждый ребенок на мастер-классе делает свою автоматическую руку», - сообщила организатор фестиваля в Пензе Юна Тимирбаева.

Будущие художники творят в аудитории под присмотром наставников. Используя компьютерные технологии, школьники создают различные графические работы с помощью программы Photoshop.

«Хочу быть дизайнером одежды, создавать новые бренды», - открыла свой секрет участница фестиваля Rukami Елизавета Козлова.

«Промышленный дизайн как раз занимается созданием вещей, их внешней оболочкой и упаковкой», - уточнил наставник направления «Промышленный дизайн» Андрей Гринин.

Возраст участников фестиваля Rukami не ограничивали. Заявки на мастер-классы подавали как воспитанники детских садов, так и студенты-старшекурсники.