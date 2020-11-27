«ТНС энерго Пенза» расторгает договор с УК «Ривьера-Сервис Центр»

В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «Ривьера-Сервис Центр» с 1 января 2021 года ООО «ТНС энерго Пенза» прекратит исполнение договора энергоснабжения с данной управляющей компанией.
Согласно Жилищному кодексу РФ, энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячные величины обязательств по оплате ресурса.
Расторжение договора энергоснабжения с управляющей компанией коснется собственников квартир домов № 1, 3, 17, 22 на улице Кижеватова, № 29 на Красной, № 70 на Мира, № 40 на Московской, № 6, 10 на Плеханова, № 9, 22 на улице Пушкина в Пензе.
Жители перечисленных домов будут получать счета за электроэнергию напрямую от гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза». Оплата ресурса также должна осуществляться в адрес энергосбытовой компании.
Совершение платежей по счетам, передача показаний и получение консультаций по возникающим вопросам доступны новым потребителям:
- на официальном сайте penza.tns-e.ru;
- в «Личном кабинете»;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
Кроме того, при подключении сервиса «Электронная квитанция» клиенты будут получать счета за энергоснабжение на свою электронную почту.
Все интересующие вопросы можно задать, позвонив в единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.
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