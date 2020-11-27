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Общество

«ТНС энерго Пенза» расторгает договор с УК «Ривьера-Сервис Центр»

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В связи с неисполнением обязательств по оплате потребленной электрической энергии со стороны ООО «Ривьера-Сервис Центр» с 1 января 2021 года ООО «ТНС энерго Пенза» прекратит исполнение договора энергоснабжения с данной управляющей компанией.

Согласно Жилищному кодексу РФ, энергоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии у организации, управляющей многоквартирным домом, задолженности в две и более среднемесячные величины обязательств по оплате ресурса.

Расторжение договора энергоснабжения с управляющей компанией коснется собственников квартир домов № 1, 3, 17, 22 на улице Кижеватова, № 29 на Красной, № 70 на Мира, № 40 на Московской, № 6, 10 на Плеханова, № 9, 22 на улице Пушкина в Пензе.

Жители перечисленных домов будут получать счета за электроэнергию напрямую от гарантирующего поставщика электроэнергии ООО «ТНС энерго Пенза». Оплата ресурса также должна осуществляться в адрес энергосбытовой компании.

Совершение платежей по счетам, передача показаний и получение консультаций по возникающим вопросам доступны новым потребителям:

- на официальном сайте penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Кроме того, при подключении сервиса «Электронная квитанция» клиенты будут получать счета за энергоснабжение на свою электронную почту.

Все интересующие вопросы можно задать, позвонив в единый контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 98-78-48.

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