«Термодом» закладывает в свои дома надежную основу

27.11.2020 | 15:19

Основа счастливого будущего для человека - в буквальном смысле фундамент дома. Фундамент в жилых домах от холдинга «Термодом» надежный, долговечный и качественный.

Проверяется это легко и с точностью до 0,01 миллиметра. Для этого в структуре холдинга есть отдел технической инспекции по надзору за капитальным строительством и оборудование, который в Пензе найдется далеко не у всех застройщиков.

«Первоначально, как диктуют нам правила строительства, проводим испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками. Определяем расчетную допускаемую нагрузку на одиночную сваю и длину свай будущего фундамента, чтобы гарантированно обеспечить несущую способность. Компания «Термодом» очень серьезно и ответственно относится к проведению данного вида испытаний», - рассказал ведущий инженер отдела технической инспекции по надзору за капитальным строительством Амир Мухтаров.

Подобные испытания недавно успешно завершились на строительной площадке жилого комплекса «Новелла» в Пензе, а сейчас идут на площадке возведения ЖК «Жемчужный».

«В настоящий момент на сваю установлен гидравлический домкрат грузоподъемностью 150 тонн с подключенной к нему насосной станцией. Нагрузки на опытную сваю передаются ступенями до критической, а значения осадки фиксируются индикаторами с точностью до 0,01 мм. В процессе ведутся журналы наблюдений за временем, нагрузкой и осадкой сваи. Мы не приемлем для себя экспресс-методов. Испытания проводятся около 12 часов в соответствии с ГОСТ 2012 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями» на поверенном оборудовании», - подчеркнул Амир Мухтаров.

Выбор «Термодома» в качестве застройщика - гарантия того, что дом будет надежно и долго служить уюту. Узнать больше можно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Планировки и цены представлены на сайте termodom-pnz.ru.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО «СЗ «Новелла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Застройщик ЖК «Жемчужный» - ООО «СЗ «Термодом-Групп». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.