В минсельхозе рассказали, в каких селах появились водо- и газопровод

26.11.2020 | 09:47

В Пензенской области завершены работы по строительству и реконструкции водопроводных и газовых сетей, которые проводились по программе комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального и областного бюджетов.

16,3 млн рублей стоила реконструкция 7 километров водопровода в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, а также строительство 4,09 километра газопроводных сетей в селе Верхняя Елюзань Городищенского района.

За счет выделения 7,8 млн рублей из областной казны прокладывается водопровод в поселке Мичуринском и на станции Кривозеровка Пензенского района. План на этот год выполнен, работы завершатся в 2021-м.

«Также за счет средств областного бюджета построено 2,5 км водопровода в селе Норовка Нижнеломовского района. На эти цели направлено 3,9 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.