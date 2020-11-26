Сетевое издание|18+|Четверг|26 ноя 2020|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В минсельхозе рассказали, в каких селах появились водо- и газопровод

Печать

В Пензенской области завершены работы по строительству и реконструкции водопроводных и газовых сетей, которые проводились по программе комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального и областного бюджетов.

16,3 млн рублей стоила реконструкция 7 километров водопровода в селе Верхний Ломов Нижнеломовского района, а также строительство 4,09 километра газопроводных сетей в селе Верхняя Елюзань Городищенского района.

За счет выделения 7,8 млн рублей из областной казны прокладывается водопровод в поселке Мичуринском и на станции Кривозеровка Пензенского района. План на этот год выполнен, работы завершатся в 2021-м.

«Также за счет средств областного бюджета построено 2,5 км водопровода в селе Норовка Нижнеломовского района. На эти цели направлено 3,9 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото mcx.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость||

"огромные" цифры для третьего тысячелетия

Гость||

Дурачок пишит....

Гость||

Гость писал(a):

цифры для третьего тысячелетия
Думаю, в четвертом тысячелетии цифры вообще около нуля будут.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте