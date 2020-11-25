В Заречном библиотекари принесут книги пенсионерам прямо на дом

25.11.2020 | 15:43

Зареченские библиотекари сделали шаг навстречу своим пожилым читателям, вынужденным находиться в самоизоляции в связи с действием режима повышенной готовности.

Чтобы пенсионеры не скучали в четырех стенах и не огорчались от невозможности дойти до библиотеки, им принесут книги прямо на дом.

Как сообщает портал «Город Z», заявки принимаются по вторникам и средам с 12:00 до 18:00 по телефону 60-00-87, а по пятницам библиотекари разносят подобранное по адресам. При этом читателей просят при доставке заказа надевать перчатки и маску, а издания им будут вручать запакованными в индивидуальный пакет.

Зареченцы в возрасте 65+ могут уже сейчас забронировать книги, которые они собираются читать на новогодних праздниках.

Ранее сообщалось, что в закрытом городе желающие могут на дому получить прививку от гриппа. В первую очередь иммунизация в домашних условиях проводится зареченцам старше 65 лет. Однако медики, прибывшие с вакциной по адресу, готовы сделать уколы всем желающим местным жителям.