По заражениям на 100 000 населения область опередила 3 соседних региона

25.11.2020 | 13:47

Среди регионов-соседей Пензенская область по числу заражений коронавирусом на 100 000 населения занимает второе место.

С величиной в 2 113,9 лидирует Ульяновская область. Здесь зарегистрировали 26 352 случая COVID-19, выздоровели 21 640 пациентов, жертвами вируса стали 315.

В Сурском крае на 100 000 населения приходится 1 457 случаев заражения. Общее число инфицированных 25 ноября достигло 19 402. Из медучреждений выписали 15 611 пациентов, скончались 230.

Далее идет Республика Мордовия (1 279,9). Всего с начала эпидемии там заразилось 10 304 жителя, из них поправилось 8 455, погибли 60.

На четвертом месте в антирейтинге находится Тамбовская область, в ней показатель заражения составляет в настоящий момент 1 218,0. 12 589 жителям поставили диагноз «коронавирусная инфекция», из них 11 234 выздоровели, 75 умерли.

В Саратовской области число заражений на 100 000 населения - 1 052,3. Там зарегистрировали 25 917 случаев инфекции. 21 766 человек поправились, 212 скончались.