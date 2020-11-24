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Общество

В Пензе простились с народной художницей РСФСР Анной Король

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Пенза простилась с Анной Король. Церемония в Покровском храме получилась камерной - свой отпечаток наложила пандемия. Народного художника РСФСР, почетного гражданина Пензы знали тысячи местных жителей.

Имя Анны Степановны Король обычно стояло рядом с именем мужа, Николая Сидорова. С 1954 года они творили вместе. На их работах - почти всегда Пенза, ее пейзажи, стройки, деятели культуры и искусства.

«Эта удивительная семья посвятила свою жизнь тому, что зафиксировала языком искусства то время, в которое она жила», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Со своим будущим супругом Анна Король познакомилась в Харьковском художественном институте.

«Когда мы сдавали экзамены, я бегала по группам и сказала: «Кто лучше нарисует старика, тот будет моим мужем». Смотрю: старик нарисован, а студента нет. Пришел с орденом, в военной форме Сидоров», - рассказывала народный художник РСФСР Анна Король (1926 - 2020 гг.).

Николая Михайловича не стало несколько лет назад. После его смерти Анна Степановна осталась жить в мастерской. Она продолжала работать, создавала пейзажи и портреты. Они хранятся во многих музеях.

Но пензенцы помнят не только картины Король, но и то, сколько добра пара художников сделала своим друзьям и знакомым. Герман Карпов знал семью с 70-х годов прошлого века.

«Они помогали всем художникам. Тогда было непростое время, и они занимали деньги всем. Трудно было», - пояснил художник.

Анну Король похоронили на Аллее славы на Новозападном кладбище. Ей было 94 года.

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