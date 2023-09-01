Невостребованные тела пензенцев могут начать отдавать в мединституты

01.09.2023 | 10:24

В Госдуме готовят изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» в части, регулирующей процедуру патолого-анатомических вскрытий. Их могут внести на рассмотрение в осеннюю сессию.

Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, необходим четкий законодательный механизм передачи невостребованных тел в образовательные учреждения для подготовки врачей.

«Наше предложение - узаконить передачу невостребованных для захоронения тел в мединституты. У студентов нет биоматериала, они изучают топографическую анатомию в теории. В лучшем случае - на интерактивном анатомическом столе «Пирогов» с 3D-атласом. Разве это полноценное обучение? Особенно если речь идет о хирургах и акушерах-гинекологах», - раскрыл Башанкаев суть проблемы.

По действующему закону «О погребении и похоронном деле» государство гарантирует погребение невостребованных умерших. Если покойный опознан, но не востребован, то в течение максимум трех суток после определения причины смерти погребение должна провести специализированная служба. Похороны могут быть отложены на более поздний срок - по требованию следственных органов.