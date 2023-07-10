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Культура

Пензенцы получат возможность увидеть работы Эжена Делакруа

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Во вторник, 11 июля, в Губернаторском доме откроется масштабная ретроспективная выставка работ известного французского художника XIX века Фердинана Виктора Эжена Делакруа (1798–1863).

Экспозиция будет включать 100 литографий и гравюр, выполненных в Париже и Лейпциге в 1864, 1913 и 1928 годах с его зарисовок, эскизов, рисунков и картин, охватывающих самый плодотворный период творчества - с 1823-го по 1857-й.

«Делакруа оказался самым крупным из числа мастеров своего времени, выступивших против академического классицизма. В истории искусств он по праву считается главой французской романтической живописи. Однако искусство Делакруа слишком сложно, богато и многогранно для того, чтобы все оно могло без остатка уложиться в рамки одного направления.

Унаследовав от великой традиции полноту, благородство и торжественность композиции, художник сумел прибавить к ним еще и мастерство в передаче страдания, страсти и душевного движения. Так он стал великим композитором живописи», - рассказали в Пензенской картинной галерее имени К. А. Савицкого.

Открытие выставки «Очарования Делакруа» назначено на 15:00.

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