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Культура

На стене дома на ул. Суворова в Пензе появится картина

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В Пензе появится новая уличная картина под названием «Учиться у природы». Она займет место на стене дома № 169а на улице Суворова напротив киноконцертного зала «Пенза».

К работе над рисунком приступил художник Никита Романов - победитель регионального этапа фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART».

«Мероприятие проводится в целях развития уличного искусства, поддержки творчества молодых художников и привлечения их к созданию комфортной современной городской среды, благоустройству и художественному оформлению населенных пунктов», - сообщили в Министерстве образования Пензенской области.

Никита Романов известен пензенцам как создатель «Портала в прошлое » на здании колледжа архитектуры и строительства. Его граффити украшало прежнюю Фонтанную площадь, там он изобразил известного киногероя Шурика. Также он рисовал лица героев Великой Отечественной войны в подземном переходе на проспекте Победы.

Новый рисунок станет для пензенцев своеобразным напоминанием.

«В современном мире, наполненном технологиями и шумом городской жизни, мы часто забываем о том, что наша природа может быть настоящим учителем. Именно поэтому работа «Учиться у природы» напоминает о том, что мы можем научиться многому, если будем внимательно наблюдать за природой и учиться у ее живых обитателей», - рассказал Никита Романов.

Картина художника поборется за звание лучшей на фестивале.

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Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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