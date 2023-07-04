Пензенцев приглашают на бесплатные сеансы в Музей одной картины

04.07.2023 | 12:29

В Музее одной картины бесплатно покажут работу заслуженного художника РСФСР Виктора Васильевича Непьянова «Русское поле» в сопровождении фильма «Заря Победы - Курская дуга».

«Для музея это будет первый показ, на котором параллельно с основной картиной будет показано еще одно художественное полотно. Такая техническая возможность в Музее одной картины появилась после модернизации в нем зрительного зала и установки современной системы проекции, механики и одежды сцены», - рассказали в Пензенской картинной галерее.

Сеансы проведут в рамках проекта, приуроченного к 80-летию Курской битвы.

Пензенцы смогут посетить музей бесплатно 5 и 6 июля. Для этого необходимо записаться по телефону 56-14-27.

Курская битва - одно из самых значимых и масштабных сражений в Великой Отечественной Войне. Бои длились с 5 июля по 23 августа 1943 года.