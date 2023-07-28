На стене дома на улице Суворова закончили рисовать мурал

28.07.2023 | 13:28

Стену дома № 169а на улице Суворова, напротив киноконцертного зала «Пенза», теперь украшает мурал.

Его нарисовал художник Никита Романов, победивший в региональном этапе фестиваля стрит-арта Приволжского федерального округа «ФормART». В создании также принял участие известный московский стилист Александр Рогов, приехавший в город для съемок телепередачи.

Картина называется «Учиться у природы». На ней изображена девочка, которая одной рукой держит скрипку, а на другой у нее сидит птица.

По словам автора, в мурал заложен глубокий смысл. «Работа «Учиться у природы» напоминает о том, что мы можем научиться многому, если будем внимательно наблюдать за природой и учиться у ее живых обитателей», - рассказал Никита Романов.

Художник известен пензенцам как создатель «Портала в прошлое» на здании колледжа архитектуры и строительства, изображения Шурика на Фонтанной площади (до реконструкции) и лиц героев Великой Отечественной войны в подземном переходе на проспекте Победы.

Картина «Учиться у природы» участвует в конкурсе на звание лучшей на фестивале «ФормART».

Фото № 1, 3 - t.me/minkult_penza.