В Пензенской области откроется новый музей

19.07.2023 | 11:13

На улице Советской в Наровчате, в доме XIX века постройки, откроется картинная галерея имени Федота Сычкова.

«Федот Васильевич Сычков - заслуженный деятель искусств РСФСР, художник, уроженец наровчатской земли, который вместе с другом, академиком живописи Константином Александровичем Вещиловым, в 1919 году организовал одну из первых художественных выставок в Пензенской губернии», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

В доме, где Вещилов жил в 1918-1920 годах, и хотят открыть музей. Сейчас здание ремонтируется за счет средств местного бюджета и спонсорской помощи. До конца этого года все работы планируют закончить.

В залах выставят репродукции картин Сычкова и другие художественные работы, которые автор посвящал раскрытию красоты русской деревни.

«Все развитие культуры Наровчатского района 1918-1820 годов происходило благодаря Федоту Васильевичу Сычкову и его зятю по линии жены. Мы обязаны Сычкову, поэтому и приняли решение создать картинную галерею», - рассказал директор Музея-заповедника Наровчатского района Александр Сохряков.