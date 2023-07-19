Сетевое издание|18+|Среда|19 июл 2023|11:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Культура

В Пензенской области откроется новый музей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На улице Советской в Наровчате, в доме XIX века постройки, откроется картинная галерея имени Федота Сычкова.

«Федот Васильевич Сычков - заслуженный деятель искусств РСФСР, художник, уроженец наровчатской земли, который вместе с другом, академиком живописи Константином Александровичем Вещиловым, в 1919 году организовал одну из первых художественных выставок в Пензенской губернии», - рассказали в пресс-службе регионального минкульта.

В доме, где Вещилов жил в 1918-1920 годах, и хотят открыть музей. Сейчас здание ремонтируется за счет средств местного бюджета и спонсорской помощи. До конца этого года все работы планируют закончить.

В залах выставят репродукции картин Сычкова и другие художественные работы, которые автор посвящал раскрытию красоты русской деревни.

«Все развитие культуры Наровчатского района 1918-1820 годов происходило благодаря Федоту Васильевичу Сычкову и его зятю по линии жены. Мы обязаны Сычкову, поэтому и приняли решение создать картинную галерею», - рассказал директор Музея-заповедника Наровчатского района Александр Сохряков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте